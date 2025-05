Midden in de nacht opstaan voor startbewijs, Singelloop ongekend populair

Dat de inschrijving voor de Bredase Singelloop dit jaar hard zou gaan, had de organisatie wel zien aankomen. "Maar dat het zo spectaculair zou stijgen, had niemand verwacht", zegt secretaris Gerard Bosch opgewekt. De inschrijving van het hardloopevenement ging om middernacht open. En na een halve dag, zijn er donderdag al dubbel zoveel startbewijzen verkocht als vorig jaar in een hele dag.

Dubbele aantal inschrijvingen Sinds middernacht kunnen mensen zich dus inschrijven. En rond zeven uur vanochtend had de organisatie al zo'n 1300 inschrijvingen binnen. Bosch: "Dat zijn dus allemaal mensen die zich midden in de nacht hebben ingeschreven." Rond het middaguur was dat aantal opgelopen tot 6000, het dubbele aantal in vergelijking met vorig jaar op een hele dag.

"Achteraf hoorden we van mensen dat ze zich eerder hadden ingeschreven, als ze wisten hoeveel startbewijzen er voor elke afstand beschikbaar waren", legt Bosch uit. "Daarom zijn we daar nu open over geweest." Dat verklaart volgens de secretaris deels waarom de inschrijving deze donderdag zo hard gaat: "We hebben een stortvloed aan aanmeldingen op de eerste dag."

Vanwege de populariteit van het evenement stelde de organisatie in 2024 voor het eerst een limiet in voor het aantal deelnemers per afstand. Daardoor moest de Singelloop een hoop lopers teleurstellen omdat ze geen startbewijs konden bemachtigen voor de afstand die ze graag wilden lopen.

Lijkt wel een popconcert

Joan Simon Artigas heeft al 17 jaar een hardloopwinkel in het centrum van Breda en hij had deze drukte wel verwacht. Hij ziet dat hardlopen de afgelopen anderhalf jaar veel populairder is geworden, met name onder mensen tussen de 20 en 30 jaar. "Vroeger kon je op zondagochtend nog naar het stadhuis lopen om je in te schrijven voor de Singelloop. Dat gaat nu niet meer", stelt hij. En met vroeger bedoelt hij dan niet meer dan twee jaar geleden.

"Evenementen die nooit vol hebben gezeten, zitten nu allemaal vol. Zelfs de kleinere. En ook in een steeds korter tijdsbestek", gaat hij verder. Volgens Artigas zijn mensen bang om er niet bij te kunnen zijn. "Mensen denken: ik schrijf me gewoon in en dan zie ik wel of ik uiteindelijk meedoe. Het begint bijna popconcertachtige vormen aan te nemen, want mensen weten dat ze hun ticket toch wel kwijtraken als ze er vanaf willen."

Limiet bereikt

Ondanks de populariteit denkt de Singelloop niet aan uitbreiden, want dat kan volgens Bosch niet vanwege de veiligheid. "Het aantal deelnemers per afstand is daarop gebaseerd. Breda kent behoorlijk wat smalle straten en je wilt voorkomen dat mensen moeten gaan wandelen omdat het te druk is." Ook is het volgens de organisatie geen optie om extra starttijden toe te voegen, want daar is de planning met alle afstanden simpelweg te strak voor.

Wel is de organisatie in gesprek met de gemeente om het parcours van de halve marathon mogelijk te veranderen. Door de deelnemers op een paar plekken ook buiten de singels te laten lopen, zijn er meer mogelijkheden om te spreiden. Maar daarmee komen er geen extra startbewijzen in de verkoop.

Recordaantal deelnemers

Met 24.070 lopers behaalde de Singelloop vorig jaar een recordaantal deelnemers. Dit jaar kan dat record opnieuw worden verbroken. Er is plek voor zo'n 25.000 deelnemers. De Singelloop is dit jaar op zondag 5 oktober.