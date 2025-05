Alleenstaande moeder steelt weer tijdens schoonmaakwerk, krijgt taakstraf

Het huis van een ouder echtpaar schoonmaken en zomaar een gouden zegelring vinden bij de kliko. De meeste schoonmakers zouden de ring dan aan het echtpaar laten zien, maar dat deed de Eindhovense Jessica G. (41) niet. Ze stal de ring, terwijl ze nog in haar proeftijd zat voor een andere diefstal.

Zelf was Jessica donderdag niet aanwezig in de rechtbank van Den Bosch, maar haar advocaat en de slachtoffers wel. Volgens de officier van justitie heeft Jessica tijdens het verhoor verklaard dat ze de sieraden had gevonden. De ring zou in een zakje naast de kliko in de bosjes liggen. "Het kon van iedereen zijn."

Toen de politie haar vroeg waarom ze de sieraden niet had laten zien aan de eigenaren van het huis en het terrein, zei ze dat ze 'een andere keuze heeft gemaakt'. De zegelring heeft ze verpatst bij een goudinkoper. Daar kwam ze wel vaker om spullen te verkopen. "Mijn vriend ruimt huizen op en dan vindt hij nog weleens iets", verklaarde ze daarover.

Tweede keer in de fout

Het is niet de eerste keer dat Jessica spullen heeft gestolen. In 2023 kreeg ze een taakstraf en proeftijd opgelegd voor diefstal. Die proeftijd liep nog en toch ging ze nu weer de fout in. Zelf ontkent ze, maar de rechter acht de diefstal van in elk geval de zegelring bewezen.

De rechter moest nog wel even nadenken over de straf die Jessica moet krijgen. Aan de ene kant is ze een alleenstaande moeder met een minderjarig kind en zou ze volgens haar advocaat mogelijk licht verstandelijk beperkt zijn. Aan de andere kant is haar strafblad niet leeg.

Uiteindelijk beslist de rechter dat het belangrijk is dat Jessica bij haar kind blijft. Ze krijgt wel een taakstraf van 180 uur waarvan 80 voorwaardelijk. Haar vorige proeftijd wordt met een jaar verlengd en ze mag de komende twee jaar niet als werkster of interieurverzorgster bij mensen thuis aan de slag. "En als ze weer de fout ingaat, heeft ze genoeg kansen gehad."