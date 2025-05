'Je vergiftigt de hele natuur', wit spul bij dassenburchten maakt veel los

De schrik zit er nog goed in bij natuurbeschermers en dassenliefhebbers, na de vondst van een witte substantie bij dassenburchten in natuurgebied de Maasheggen bij Vierlingsbeek. Karin Derikx van Stichting Dassenwerkgroep Brabant is woest: “Ik kan er met mijn pet niet bij. Dit slaat echt helemaal nergens op.”

Maar dassen kunnen volgens haar helemaal geen plaag wórden: “Hun voortplanting is stressgevoelig. Als er te weinig voedsel is of te veel andere dassen, wordt een moederdas gewoon niet zwanger. De natuur regelt dat zelf. Daar hoeft de mens zich echt niet mee te bemoeien.”

Dassenplaag Volgens haar komt het niet vaak voor dat er gif bij burchten wordt aangetroffen. Toch verbaast het haar ook weer niet helemaal. “Er zijn mensen die denken dat dassen een plaag zijn. Dat is een oud idee dat is blijven hangen: 'ze graven mijn weiland kapot’ of ‘ze drukken mijn mais plat’."

Op vrijdag 19 april werd bij de veertig ingangen van de burcht wit poeder gevonden, vermoedelijk ging het om gif. De verontwaardiging bij de dassenwerkgroep is groot: “Dit doe je toch niet?", zegt Derikx. Ook andere dieren komen in gevaar: bunzingen, vossen, konijnen en honden. "Alles wat daar leeft, wordt getroffen. Muisje eet het, gaat dood, uil eet de muis, het spul is niet selectief. Je vergiftigt de hele omgeving”, zegt Derikx hoorbaar geïrriteerd.

De bouwvakkers van het bos

Ook denken mensen dat een burcht van veertig holen betekent dat er tientallen dassen moeten zijn. "Maar hoe groot een burcht is, zegt niets over hoe groot een dassenfamilie is. Die leven gemiddeld maar met drieën."

"Gif strooien is sowieso dierenmishandeling", concludeert Derikx. En dat terwijl dassen volgens haar juist een nuttige rol spelen in de natuur. “Ze eten muizen, wespennesten, alles wat er te veel is. Ze graven gangen waar andere dieren dan weer in kunnen leven. Ze zijn eigenlijk de bio-bouwers van het bos.”

Wie zit hierachter?

Wie het vermoedelijke gif heeft neergelegd, is nog onbekend. Er loopt inmiddels een onderzoek en er is aangifte gedaan. Derikx houdt zich op de vlakte over mogelijke verdachten. “Daar kunnen we nu echt niets over zeggen. We willen het onderzoek niet in gevaar brengen.”

De boeren in de buurt zijn volgens haar in elk geval niet verdacht. “Dat zijn mensen die al jaren met ons samenwerken. Er zit zelfs een biologische boer dichtbij, die zich inzet voor mensen met een beperking. Die gaan echt geen gif strooien, want ze zijn juist heel begaan met de natuur."

Levende das gespot

Woensdagnacht werd bij de burchten waar het witte poeder werd gevonden een levende das gezien. De beelden van de das zorgen voor opluchting binnen het team van de boswachter van het gebied. Er was namelijk de angst dat de dieren zouden overlijden door het gif. Op de beelden is te zien hoe de das rondsnuffelt en even blijft hangen om wat mais te eten. Mais dat bewust was gestrooid om het dier beter in beeld te krijgen.