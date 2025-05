Lamme Frans-politiewagen verkocht met 300 euro verlies: 'Heb me vermaakt'

Hij legde er 2300 euro voor neer en was door het dolle heen toen hij de politieauto van Lamme Frans mee naar huis mocht nemen. Maar nog geen twee weken later heeft Hein Markus de beroemde auto alweer verkocht. Aan een transportbedrijf in Schijndel. “Ik zag dat ding staan en dacht, dit wordt een mooie stunt”, vertelt de nieuwe eigenaar trots.

De politiewagen van Lamme Frans, die in een van zijn videoclips te zien was, werd voor het goede doel geveild op Paaspop. Hein won de veiling glansrijk en had de grootste plannen met de auto, zo zei hij toen. Maar een paar dagen later zette hij hem alweer te koop. “Het was puur voor de sensatie”, zegt Hein.

Lang heeft de auto niet te koop gestaan, want binnen een week meldde zich al een koper. Jarno van der Sangen uit Schijndel zag de politieauto als een aanwinst voor zijn transportbedrijf. “Ik zag dat ding op internet staan en dacht dit wordt een mooie stunt”, vertelt hij. “Wij zijn op zoek naar chauffeurs en dan moet je iets ludieks hebben. Dus hebben we die auto gekocht, spandoekje erbij en gas erop.” Sinds donderdag rijdt er nu een promotiewagen rond met daarop de politieauto en de tekst: ‘Bende gij gin Lamme Frans, dan zoeken we jou’. Het transportbedrijf doet allerlei vervoer, van koeltransport tot materialen voor festivals. “Ik dacht dit past er wel bij”, zegt Jarno.

“Als ge hard werkt, kunde ook weleens wat missen."