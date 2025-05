Nieuw sprookje in de Efteling met Geike als verteller: Prinses op de Erwt

De Efteling is vanaf 13 mei een sprookje rijker. De Sprookjeboom, Roodkapje en de andere bewoners van het Sprookjesbos kunnen alvast de slingers ophangen voor de housewarming party, want het verhaal 'De Prinses op de Erwt' is vanaf die woensdag te bewonderen in het park. Er is in het sprookje een speciale rol weggelegd voor niemand minder dan zangeres Geike Arnaert, bekend van de hit Zoutelande samen met Bløf.

Met een grote verhuiswagen met daarin stapels met matrassen trekt het sprookje binnenkort het park in. Het verhaal van de bekende Deense sprookjesschrijver Hans Christian Andersen gaat over een prinses die op een regenachtige avond haastig op zoek is naar een slaapplek. Uiteindelijk kan de hoogheid ondanks haar pluchen bed niet in slaap komen door een klein groen erwtje.

Haar koninklijke paviljoentje met het metershoge bed komt tussen de Trollenkoning en de put van Vrouw Holle te staan, vrijwel in de schaduw van het nieuwe Grand Hotel. En er is dus meer nieuws voor de sprookjesjunks onder ons, voor het eerst wordt een sprookje in het park namelijk ingezongen. Dit door de Vlaamse zangeres Geike Arnaert die in 2021 voor België in de finale van het Eurovisiesongfestival stond met haar band Hooverphonic.

De slaapverstorende erwt uit het sprookje (foto: Efteling.)