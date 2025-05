Trouwseizoen van start, maar Brabantse liefde kent een steeds hogere prijs

Het trouwseizoen staat voor de deur, maar wie in het huwelijksbootje wil stappen, moet in sommige gemeenten diep in de buidel tasten. Gemiddeld stegen de kosten voor een ceremonie in Brabant dit jaar met 4,7 procent, met uitschieters die je bijna doen twijfelen of het het jawoord nog wel waard is.

De prijsstijgingen verschillen flink per gemeente. "In Alphen-Chaam is het bijvoorbeeld flink prijziger geworden", vertelt Sarah Glasbergen, oprichter van trouwplatform ThePerfectWedding.nl. “Daar ben je nu voor een vrijdagmiddagceremonie bijna 480 euro kwijt, terwijl dat vorig jaar nog net geen 311 euro was." Het gaat in Alphen-Chaam dus om een sprongetje van 54 procent. Da’s niet niks. Ook Goirle (van 316 euro vorig jaar naar 420 euro dit jaar) en Breda (van 475 euro vorig jaar naar 623 euro dit jaar) verhoogden hun tarieven fors ten opzichte van een jaar eerder.

Trouwplannen? Dan loont het om eerst even rond te bellen. In Geertruidenberg betaal je voor een ceremonie op een populaire dag zomaar 950 euro, terwijl je in Heusden al voor 250 euro ‘ja’ kunt zeggen.

Zo duur is trouwen in jouw gemeente:

Niet overal werd trouwen duurder: in Dongen is het juist goedkoper geworden. Daar betaalde je vorig jaar 648 euro, nu 484 euro. Volgens een gemeentewoordvoerder komt dat doordat zij het proces rondom trouwen hebben gedigitaliseerd: “Daardoor is het proces efficiënter ingericht waardoor wij minder tijd kwijt zijn aan de huwelijken.”

Volgens een woordvoerder van de gemeente Alphen-Chaam heeft de flinke stijging alles te maken met de zoektocht naar ‘kostendekkendheid’. Alles – van de ambtenaar van de burgerlijke stand tot de locatiehuur – wordt tegenwoordig doorgerekend aan het bruidspaar, waar dat vorig jaar nog niet zo was. “Gemeenten zitten financieel krap en dit is één van de manieren waarop ze proberen bij te sturen”, zegt de woordvoerder.

Extra personeel

Ook de dag in de week waarop je in het huwelijksbootje stapt maakt uit, weet Sarah. Een maandag is goedkoper dan vrijdag, dé populairste trouwdag van de week. “Vrijdagen zitten vaak snel vol, dus gemeenten verhogen de tarieven in de hoop wat te spreiden", zegt Glasbergen. In het weekend lopen de kosten nog verder op: "Gemeenten moeten dan vaak apart personeel inzetten en trouwambtenaren ontvangen op deze dagen meestal een extra vergoeding.”

Gemeenten kunnen volgens Sarah zelf bepalen wat bruidsparen bij hen kwijt zijn. "Vanuit ons platform, waar we er voor de bruidsparen zijn, vinden we dat soms wel bizar. Samenwerking waardoor het voor alle gemeentes hetzelfde zijn, zouden mooi zijn", zegt Glasbergen. "Ik snap dat dingen duurder worden, maar 50 procent duurder... wat zijn we aan het doen?"

Trouwen toch weer populair

Ondanks de grote prijskaartjes ziet Sarah dat het huwelijk weer in de lift zit. “Vroeger was het echt vanzelfsprekend, en daarna was het een aantal jaren wat magerder, maar nu trouwen weer meer (jonge) mensen." Juist in een onzekere tijd kiezen stellen weer extra bewust voor elkaar, zegt Glasbergen: "We willen weer stilstaan bij de liefde."

En het mag dan wel duurder worden, creativiteit kent geen limiet. “Mensen pakken wel écht uit, maken er een beleving van. Weekendbruiloften zijn hot: je nodigt iedereen uit voor een minivakantie. En ook borrelbruiloften in een knus café of achtertuin zijn helemaal in.”