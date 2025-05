Horeca blundert met hardcups, Bredase kruizen staan op z'n kop

De Bredase horeca heeft een blunder gemaakt met de hardcups voor grote evenementen. Op de harde, plastic bekers staat het wapen van de stad, de drie bekende (andreas)kruizen, op z'n kop afgebeeld. En daar zijn er 150.000 stuks van gemaakt. Verder is de proef met de hardcups, die zorgt voor veel minder afval, volgens de kroegbazen wel een succes en gaan ze er drie jaar mee door.

Afgelopen Koningsdag werd de speciaal ontworpen Breda hardcup vol trots voor het eerst gebruikt. Pas toen ontdekte de organisatie, erop gewezen door bierdrinkers, een flinke fout. Het beeldmerk van Breda staat er meerdere malen op z'n kop op. In plaats van twee kruizen boven en eentje onder is het er precies andersom op gezet. "Daar wil ik het liever niet over hebben", zegt bestuurslid Nanda Koomans van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) lachend. "Het is enorm balen, maar we kunnen het niet meer terugdraaien. Stom, ja." Dat vindt caféganger Frank Maas ook. "Ik zag allereerst de Grote Kerk op de beker staan en vond dat heel mooi", zegt hij. "Maar daarna zag ik meteen dat de kruizen er op z'n kop op staan. Dat meen je toch niet, dacht ik. Onbegrijpelijk dat niemand van juist de Bredase horeca dat gezien heeft! Jammer ook, want het idee is heel mooi." Foutje, bedankt. Heel vervelend, maar het kan gebeuren. "Ik had een kladje gemaakt en daar de kruizen lukraak op gezet", vertelt Nanda Koomans, die zelf meerdere cafés uitbaat op de Grote Markt. "Tijdens een vergadering heeft iedereen ernaar gekeken en het ook goedgekeurd. Maar er dus overheen gekeken. En dat is niet slim inderdaad."

De drie kruizen van Breda staan op z'n kop.

"Maar er waren met Koningsdag ook veel positieve reacties hoor", vervolgt ze. "Mensen willen de speciale Breda hardcup graag als souvenir hebben. We hebben er 150.000 stuks van laten maken, maar die kloppen dus niet. Op de volgende 150.000 zal het logo wel goed staan. Ach, dan hebben de mensen twee hebbedingetjes." Volgens Nanda Koomans is het gebruik van hardcups in Breda verder wel een groot succes voor de deelnemende horecaondernemingen. Ze zijn door hen speciaal in het leven geroepen voor vrije toegankelijke buitenevenementen, zoals carnaval, 11-11, Klûnen, Jazz Breda en dus Koningsdag. De bezoeker betaalt 1 euro voor een harde plastic beker en krijgt er uiteindelijk bij inlevering 50 cent voor terug. Zo komt er minder afval (lees: bekers) op straat te liggen. In een brief aan de gemeenteraad laat Koomans samen met haar medebestuurders van KHN weten dat er daarom een samenwerking voor 3 jaar is aangegaan met het bedrijf DrinkCup.

Een vlag met het wapen van Breda, zoals het eigenlijk op de bekers had moeten staan (foto: Erald van der Aa/ANP).

Eerder was er in de Bredase gemeenteraad nogal wat discussie over de invoering van het systeem met de hardcups. De horecaondernemers vullen er in ieder geval, zo zeggen ze zelf, niet hun zakken mee. Zo valt ook in de brief te lezen: 'Van de opbrengsten die dit systeem met zich meebrengen zullen eerst de organisatorische kosten worden betaald. Daarna blijft er een X bedrag over. (...) De organisatie of stichting van het desbetreffende evenement kan aanspraak maken op 50% van dat bedrag. De andere 50% zal jaarlijks tijdens een vergadering van horecaondernemers een bestemming vinden.' "Het is echt geen verdienmodel voor ons", bezweert Nanda Kooman. "De opbrengst vloeit dan ook voor een groot deel terug naar het evenement. Dat is belangrijk voor ons." In deze video zie je hoe de herbruikbare bekers worden schoongemaakt: