Zon, zon, zon: drukte bij het zwembad en genietende Belgen op het terras

Het is donderdag weer heerlijk toeven in onze provincie: voor de zonaanbidders, de waterratten en de Aperol-drinkers onder ons. Het kwik in de provincie steeg op sommige plekken tot maar liefst 28 graden en dat betekent een drukte van belang bij de zwembaden en op de terrassen.

"Ik doe dit al heel erg lang, maar het blijft leuk als mensen al staan te wachten en je ze meteen na het openen van de deuren al kan binnenlaten. Je ziet gewoon de lach op hun gezicht", vertelt bedrijfsleider van het zwembad Rene van Haandel. "We hebben besloten om deze week toch maar een dag eerder open te gaan omdat het zo'n lekker weer is. We hebben al zeshonderd gasten gehad de afgelopen dagen."

Het is een kwartier voor openingstijd en bij zwembad de Diepsteeckel in Someren staat al een flink rij van badgasten. Als de deuren van het bad even later openzwiepen, hobbelt de hele stoet zwemfanaten door de smalle deur naar het buitenbad. De een met een koelbox vol verfrissende versnaperingen, de ander met de roze opblaasflamingo al in de aanslag.

Ook de 72-jarige badmeester Piet is helemaal in zijn nopjes met de zomerse temperaturen van deze week. "Er zijn hier altijd blije mensen en dat maakt mij ook vrolijk." De Somerse versie van David Hasselhof, die van Baywatch, is een ware beroemdheid bij het zwembad: "Ja een beetje grappen uithalen hoort erbij, soms even iemand die net te klein is het zwembad uitfluiten moet kunnen."

Feestdag Ook de terrastijgers kunnen op deze zomerse dag hun hart ophalen. "Ja, in België is alles dicht, dan komen we hier maar flink profiteren", zegt een Belgische dame op het terras in Breda. "Het is vandaag de Dag van de Arbeid, een feestdag in België, daarom komen we hiernaartoe om te genieten."

"Het zwembad is wel in trek hoor", vertelt de goedlachse lifeguard. "Zelfs vanuit Deurne komen ze helemaal hier zwemmen omdat het gewoon een mooi bad is."

Een aantal tafeltjes verder wordt er ook geen enkele zonnestraal onbenut gelaten. "Zo is het wel goed vol te houden hoor", zegt een vrouw die samen met haar man al bijna twee uur op het terras in de zon zit. "Straks is het weer afgelopen, dus nu genieten we ervan", vult haar man aan, die na die uurtjes bakken al een klein beetje rood begint te zien. En ook vrouwlief moet toegeven: "Het is wel een beetje te warm hoor, maar ik heb me goed ingesmeerd."

Kouder plekje

Op een van de weinige plekken in de provincie waar het níet warm is vandaag, is het rustig. Bij Snowworld in Rucphen glijden slechts een aantal fanatiekelingen op de latten van de kunstmatige piste. "Het is lekker fris zo", zegt Frauke die met haar zoontje een dagje is gaan skiën. "We zijn afgelopen carnaval voor het eerst gaan skiën en mijn kinderen vinden het zo leuk, daarom zijn we hier en in de zomervakantie gaan we waarschijnlijk ook."