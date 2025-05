Lekker zwemmen in de Biesbosch voorlopig geen goed idee, 'botsgevaar'

Zwemmen in de Biesbosch wordt sinds deze donderdag sterk afgeraden op alle zeven zwemlocaties in het natuur- en recreatiegebied. Niet vanwege de slechte waterkwaliteit, maar vanwege 'botsgevaar': zwemmers zouden zomaar kunnen botsen met bootjes, kano's en suppers op het water. Afgebakende zwemzones zijn er namelijk niet in de Biesbosch.

Omdat iedereen dezelfde ruimte op het water deelt, bestaat het risico op botsingen. “Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen”, zegt de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Daarom is er vanaf deze donderdag, 1 mei, een negatief zwemadvies afgegeven voor alle zeven zwemlocaties in de Brabantse Biesbosch, die eigendom zijn van Staatsbosbeheer.

Het gaat om vier zwemlocaties in de Aakvlaai, in de gemeente Altena. Ook het Gat van de Kerksloot, de Rietplaat en het Noordergat van de Plomp in de gemeente Drimmelen hebben een negatief zwemadvies. Een koude plons was hier dus geen goed idee op deze zomerse dag, met temperaturen die opliepen tot 28 graden.

"Zwemmen is toegestaan, maar op eigen risico."