Fatale explosie en brand mogelijk door slachtoffer zelf veroorzaakt

De brand in een appartementencomplex aan de Sint Theresiastraat in Raamsdonksveer is mogelijk door de bewoner zelf veroorzaakt. Door de explosie en de daaropvolgende brand kwam de bewoner woensdagavond om het leven. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niets zeggen.

Na onderzoek in het appartement gaat de politie uit van brandstichting, waarschijnlijk door de bewoner zelf. Het forensisch team van de politie heeft een misdrijf uitgesloten. Op beelden is een grote vuurbal in het appartement te zien. Vervolgens vliegt er een gordijn uit het raam en komt er een zwarte rookwolk naar buiten.

Woningen ontruimd

Bij de brand kwam flink wat rook vrij. De naastgelegen woningen werden door de brandweer en de politie ontruimd. Rond middernacht meldde de veiligheidsregio dat vrijwel alle woningen weer veilig waren en dat bewoners weer terug naar hun huis konden. De appartementen zijn gloednieuw en werden enkele weken geleden pas opgeleverd. Het complex is volgens bewoners niet aangesloten op het gasnetwerk. Bewoners geschrokken

Onder buurtbewoners is de fatale brand donderdag het gesprek van de dag. Overbuurvrouw Corrie zag de enorme explosie en de daarop volgende vlammenzee. De buurvrouw hoorde ook het geknal voorafgaand aan de explosie. “Niet een, maar meerdere, ja. Vooral de eerste knallen waren heel erg hard. Daar schrokken wij hier heel erg van. Echt iedereen die ik hier ken is geschrokken."

Andere buren zijn donderdag het roet van hun balkon af aan het halen. Ook moeten ze bijkomen van alles wat ze gezien en gehoord hebben. "De knal was ongelofelijk hard. Alsof er een balkon naar beneden viel. Mijn slaapkamerraam stond wagenwijd open en toen ik ging kijken, keek ik recht in een vlammenzee en enorme rookpluim. Ik heb mijn spullen gepakt en ben naar beneden gerend", vertelde buurman Joris eerder tegen Omroep Brabant.

