Man zwaargewond nadat hij met auto lantaarnpalen ramt en over de kop slaat

Een bestuurder is donderdag aan het einde van de middag zwaargewond geraakt op de N261, de Midden-Brabantweg, bij Sprang-Capelle. De auto raakte van de weg, reed twee lantaarnpalen uit de grond, sloeg meerdere keren over de kop en belandde uiteindelijk op zijn kop. De automobilist is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder lag naast de auto op de weg toen de hulpdiensten aankwamen. De ambulance en een traumahelikopter kwamen ter plaatse en de automobilist werd gestabiliseerd. Daarna is de bestuurder met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De hele N261 is afgesloten voor verkeer richting Tilburg. De weg ligt bezaaid met brokstukken die opgeruimd moeten worden. Een politiehelikopter heeft een tijd boven het ongeluk gecirkeld.

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.