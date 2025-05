Brabantse politie krijgt rake klappen door NAVO-top: 'Het piept en kraakt'

Wachttijden voor aangiftes die oplopen, zaken die komen te vervallen en een grote werkdruk voor politieagenten. De politiekorpsen in Brabant gaan flinke gevolgen ervaren van de NAVO-top in Den Haag, dat vertellen de vakbonden tegen Omroep Brabant. Provinciale gebieden zijn volgens de vakbonden extra de dupe van de top, omdat er in die gebieden vaak al een tekort aan politiepersoneel is.

Dat gaat volgens de woordvoerder van de vakbond ook bij agenten niet in de koude kleren zitten. "Je hoort van agenten dat ze het erg vervelend vinden dat inwoners in hun eigen gebied de dupe zijn, ze horen dat ook terug van mensen."

"De impact van de top is er nu al en die wordt alleen maar groter", zegt Brink. "De politie is al bijna een jaar lang bezig met voorbereidingen op het evenement. Agenten gaan bijvoorbeeld nu al op verschillende trainingen en cursussen in de aanloop naar de top. Maar dat gaat wel ten koste van het dagelijkse politiewerk."

Volgens Maarten Brink van Nederlandse Politiebond (NPB) maken agenten zich onder andere zorgen over de oplopende wachttijden van aangiftes. "Er zijn nu al zware zaken waar een verdachte in beeld is die een jaar lang op de plank blijven liggen. Door de inzet van de top wordt dat alleen maar langer, terwijl je als slachtoffer het liefst wilt dat het vandaag nog wordt opgelost."

"We moeten ons realiseren dat de spotters (zij letten op mensen die zich anders gedragen, red.), de ME en alle andere specialismes die tijdens de top nodig zijn altijd neventaken zijn van 'gewone' agenten", benadrukt Meijerink. "Zo kan jouw lokale wijkagent nu weggesluisd worden om tijdens de top te werken."



Volgens de voorzitter zijn die klappen juist in de de provinciale gebieden hard te voelen, waar capaciteit toch al vaak een probleem is. "Ik denk echt dat de impact daar onderschat wordt", vertelt hij. "De ogen zijn natuurlijk vooral gericht op de Randstad, waar het allemaal plaats gaat vinden, maar er moet echt heel veel landelijke capaciteit heen. Minder schouders moeten de lasten gaan dragen in de provincie. Er is in de Randstad altijd nog wat extra capaciteit te vinden. Bij de korpsen in Brabant is het écht kiezen uit de krapte."

De politiekorpsen bevestigen dat het momenteel 'alle hens aan dek is'. Zo zijn er een flink aantal maatregelen genomen om het gewone politiewerk door te kunnen laten gaan. "Het verlof is in de periode rondom de top beperkt, vrijwilligers van de politie draaien extra diensten en ook Defensie en de Koninklijke Marechaussee staan paraat."