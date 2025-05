Indrukwekkend afscheid van markante clubman: 'Iedereen kende hem'

Het is de bekendste clubman in de geschiedenis van TOP Oss, maar hij speelde nooit een wedstrijd voor de profclub. Superfan en sponsor Frans Heesen was zo belangrijk voor de club, dat het stadion bij leven naar hem werd vernoemd. De 78-jarige Ossenaar, bekend als oprichter van het bedrijf Heesen Yachts, overleed vorige week. Donderdag en vrijdag wordt er op grootse wijze afscheid van hem genomen. “Hij is ontzettend belangrijk geweest voor de club.”

John Tiemissen had een hechte band met Heesen. Anderhalf jaar lang reed hij samen met het clubicoon naar uitwedstrijden van TOP Oss. "Frans was een hele bijzondere man die veel aanzien had. Overal waar we kwamen, gingen de deuren voor hem open. Van bekende scheidsrechters tot medewerkers bij andere clubs, iedereen kende hem." Tijdens de vele uren achter het stuur leerde John zijn vriend goed kennen. "Zijn telefoon stond op de carkit en ik kreeg alle gesprekken mee. Die onderwerpen waren heel breed. De ene keer was het de kapitein van een groot schip die vroeg hoeveel hij moest tanken en de andere keer ging het over auto’s of andere mannendingen. Ik merkte dat alles op een positieve manier ging, mensen waren gek op hem."

De sigaar mocht niet ontbreken. Frans was een echte liefhebber, net als John overigens. "De auto leek net een rookmachine in een discotheek. Ik denk dat je het buiten de auto aardig kon ruiken", zegt hij lachend. TOP Oss was enorm belangrijk voor de oud-ondernemer. "Hij steunde bijvoorbeeld amateurclub Margriet, maar TOP Oss was z’n alles. Frans noemde de club een beetje z’n kindje. Dat het stadion naar hem werd vernoemd, daar was hij trots op. Dan hoorden we de speaker 'Frans Heesen Stadion' zeggen en dan reageerde hij: 'ja, dat ben ik'. Van geldzaken weet ik niets, maar ik hoor van andere mensen dat de club nooit meer had bestaan zonder de steun van Frans."

Frans Heesen (foto: TOP Oss).

Algemeen directeur Bas van Rossum denkt ook dat zonder de financiële steun van Heesen Oss geen profclub meer had. "We noemen TOP Oss klein maar dapper, maar dankzij Frans is de club dapperder geworden. Het was een markant figuur met veel vrienden en die heel goed was voor zijn medewerkers." Van Rossum liep vroeger stage bij TOP Oss en hij kan zich herinneren dat Heesen het kantoor binnen kwam lopen om zijn mening over de laatste wedstrijd te geven. "Toen we een periodetitel wonnen, stond hij vooraan. Maar er gaat ook een verhaal rond dat na een dikke nederlaag de spelers en staf de volgende ochtend vroeg op de werf van zijn bedrijf moesten komen. Hij zou wel even laten zien wat werken is. Ik weet ook nog dat Frans met een Hummer naar de club kwam, die had ik in Nederland nog nooit gezien." Donderdag stond de kist van Heesen in zijn voormalige skybox van het stadion. Mensen konden daar donderdagmiddag en -avond afscheid nemen van de clubman. Vrijdagavond is er voor de competitiewedstrijd tegen Vitesse een herdenkingsminuut en er zal een passend eerbetoon worden gehouden vanuit de club en supporters. Ook kunnen toeschouwers het uur voor de wedstrijd een condoleance plaatsen.

Het Frans Heesen Stadion (foto: Leon Voskamp).