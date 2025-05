Youri liep dwarslaesie op na ongeluk, nu wil hij drie kilometer lopen

Youri Moison (31) doet zondag 4 mei mee aan de Wings for Life World Run en dat is voor hem een overwinning. Na een bouwongeval bijna drie jaar geleden raakte hij namelijk tot aan zijn navel verlamd. Met het Bredase team ‘Roll and run’ heeft hij een sportief doel. “Het zou mooi zijn als ik de drie kilometer haal.”

Het was in augustus 2022 toen Youri thuis een muur aan het slopen was. “Maar een deel van de muur kwam op mij terecht. Ik probeerde me zo klein mogelijk te maken, maar ik brak mijn ribben en vier ruggenwervels. Een wervel was uit de kom geschoten en kwam tegen mijn zenuwbaan. Ik raakte tot onder mijn navel verlamd.”

Na het ongeluk moest hij geopereerd worden en volgde een langdurig revalidatietraject. Het lukte hem na de dwarslaesie weer om te lopen en op 4 mei doet hij, met hulp van een kruk, voor de tweede keer mee aan de Wings for Life World Run. “Ik had het geluk dat ik mijn spieren weer aan kon sturen en ben goed geholpen bij de fysiotherapeut in Breda”, zegt de Zeeuw. “Ik ga ook lopen met het team van de praktijk.”

“Toen ik hoorde dat ik misschien nooit meer zou kunnen lopen, stortte mijn wereld in.”

Youri hoopt dat er door het evenement zoveel mogelijk geld wordt opgehaald, wat uiteindelijk wordt besteed aan het onderzoek naar ruggenmergletsel. “Er is nog geen genezing mogelijk, al kunnen ze in de gezondheidzorg al erg veel. Het is voor mensen heel heftig om mee te maken, je droombeeld verdwijnt. Daarom zou het zo fijn zijn als er een medicijn komt dat zorgt voor gehele of gedeeltelijke genezing. Ieder stapje dat je vooruit kan zetten, is fijn.”

Peter Pallandt liep zo’n negentien jaar geleden een incomplete hoge dwarslaesie op nadat drie nekhernia’s zijn zenuw beschadigde. “Toen ik hoorde dat ik misschien nooit meer zou kunnen lopen, stortte mijn wereld in”, zegt de Bredanaar. Hij kan nog een beetje lopen, maar doet bij Wings for Life World Run mee in een rolstoel. Zijn neef Youssef Ameziane duwt hem tijdens de Run in Breda. “Het is de derde keer dat ik mee doe, twintig kilometer is ons record. Mijn neef had wat last van een blessure, maar is gelukkig fit. Het zou leuk zijn als we een mooie afstand halen voordat de Catcher Car ons inhaalt.”

