Van Gerwen verliest weer van Littler in Premier League

Michael van Gerwen is er op de dertiende avond van de Premier League niet in geslaagd om zijn eerste toernooizege te boeken. In Birmingham bereikte hij voor de tweede keer dit seizoen de finale. Daarin was de Engelsman Luke Littler met 6-4 te sterk.

Ook bij zijn eerste finale, half maart in Cardiff, moest Van Gerwen de dagwinst aan Littler laten. De 18-jarige wereldkampioen werd de eerste darter die in één seizoen vijf avonden de beste was.