Zonnige lentedagen bijna voorbij: 'Koud weekend voor de deur'

Op je slippers een ijsje halen en met je gezicht in de zon op het terras. We hebben de zomer al flink in onze bol na de hoge temperaturen van deze week. Vrijdag blijft het ook nog warm, maar vanaf zaterdag kan de jas weer aan. "We krijgen een heel koud weekend vergeleken met vandaag", vertelt weerman Rico Schröder van Weerplaza bij het radioprogramma KEIgoeiemorgen.

Vrijdag kunnen we nog met volle teugen genieten van de zon want volgens onze weerman is het op de meeste plaatsen in Brabant boven de 25 graden. "Het kan zo'n 27 en misschien hier en daar 28 graden worden met wederom volop zonneschijn. Het is dus echt een zomerse dag in mei, maar de wind gaat wel geleidelijk draaien naar het noorden."

En dat gaan we volgens Rico de komende dagen wel merken. "In het noorden van het land wordt het vrijdagmiddag al niet warmer dan 20 graden. En die koude lucht komt ook naar Brabant. De temperaturen gaan later deze dag al langzaam naar beneden."

"Het zonnetje blijft tevoorschijn komen dus al met al ziet het er niet heel verkeerd uit."