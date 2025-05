Op deze plekken in Brabant kun je beter niet zwemmen

Het is verleidelijk om met deze hoge temperaturen in natuurwater te zwemmen, maar op verschillende plekken in Brabant wordt het afgeraden vanwege blauwalg meldt de provincie. Zo geldt een negatief zwemadvies voor de Rooye Plas in Handel, maar ook in Bergen op Zoom en op plekken in de Biesbosch kun je beter niet zwemmen.

Sinds donderdag wordt de veiligheid en kwaliteit van het water op meer dan honderd zwemplekken in Brabant gecontroleerd. Blauwalgen zijn bacteriën die in zoet water kunnen voorkomen en voor gezondheidsproblemen kunnen zorgen. Sommige blauwalgen zijn ook giftig, zo meldt Rijkswaterstaat. Je kunt er huidirritatie van krijgen en als je blauwalg binnen krijgt, kun je maag-en darmklachten krijgen. Vooral kleine kinderen zijn kwetsbaar omdat ze onbewust dingen (ook blauwalgen) in hun mond kunnen krijgen.