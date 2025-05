Deze 5 mei heb je nog vrij, maar de komende twintig jaar niet

Veel mensen kunnen maandag op Bevrijdingsdag hun werk laten liggen. Geniet er maar van, want de komende twintig jaar gaat dat niet meer gebeuren. Bedrijven hoeven werknemers namelijk maar om de vijf jaar vrij te geven op deze dag. En laat Bevrijdingsdag nou net in 2030, 2035 én 2040 in het weekend vallen. Pas in 2045 valt het weer op een doordeweekse dag.

Maandag is het 5 mei, de dag dat we vieren dat we in vrijheid leven. Sommigen leggen hun werk neer en gaan naar een festival. Maar niet iedereen heeft vrij. Op de meeste werkvloeren is afgesproken dat het personeel maar eens in de vijf jaar een officiële vrije dag heeft op kosten van de baas.

Op een maandag, lekker vrij dus. Maar de komende lustrumdagen vallen allemaal in het weekend, daar heb je dus niks aan. Sommige sectoren zijn überhaupt nooit vrij op 5 mei terwijl het wel een nationale feestdag is. Bijvoorbeeld in de supermarkten, de zorg en horeca. Daar wordt gewoon doorgebikkeld. Ook winkels mogen hun deuren openen op Bevrijdingsdag.

Nederlanders werken hard Nederlandse werknemers komen er bestolen vanaf vergeleken met andere landen. Ons land kent de minste vakantie- en feestdagen, namelijk 28. Frankrijk en Engeland hebben er 36. En de absolute koploper van Europa zijn de Finnen. Zij hebben per jaar 39 dagen vrij.