'Drukker dan ooit' bij Blokker-ondernemers die doorgingen na faillissement

In het diepste geheim wordt er gewerkt aan zeker dertig nieuwe Blokker-winkels die in de loop van dit voorjaar al open moeten gaan. Het gaat om winkels van de keten zelf, winkels die bij het faillissement zijn verdwenen en nu terugkomen. Franchisenemer Ryan van Uden uit Berlicum reageert met gemengde gevoelens.

Nadeel: waar zijn bestellingen vroeger via Blokker liepen, moet hij het nu allemaal zelf regelen. "Eerst was Blokker leverancier en met één druk op de knop kwam alle voorraad binnen", legt hij uit. Nu moeten ze zelf alles bestellen bij de zestig verschillende leveranciers en bezorgen ze allemaal op het andere dag. "Het is veel harder werken."

Van Uden, en een aantal andere collega’s, hadden geluk. Van de 394 Blokkers in Nederland waren er 46 van franchisenemers zoals hij, en die vielen buiten het faillissement. Zijn winkel in Berlicum, maar ook die in Made, Roosendaal en Etten-Leur zijn nooit dicht geweest. In tegendeel: ze zijn 'drukker dan ooit', zegt Blokker-ondernemer Ronald Mol uit Roosendaal.

Maar hij vindt het wel best zo: "Franchisenemers weten goed wat er in of uit gaat, de Blokker-keten was zo groot dat ik denk dat ze het overzicht een beetje kwijt waren van wat er in of uit gaat, wat tot het faillissement kan hebben geleid."

Doorstart Blokker, maar waar?

Waar de nieuwe winkels komen is nog gissen. Van Uden: "Ze houden ons nergens van op de hoogte, omdat we sinds het faillissement alles zelf regelen horen we niets van de directie. Wij weten ook niet waar de nieuwe blokkers komen." Maar als hij een gok moet wagen, dan denkt hij aan de grote steden.

"Veertig winkels in heel het land is niet veel", zegt Van Uden. Zeker niet als je het vergelijkt met de bijna 400 winkels die Blokker eerst had. "Ze zullen dan waarschijnlijk niet kiezen voor dorpen met een paar duizend inwoners, maar eerder de grote stad, want daar zijn meer potentiële klanten. Daar heb ik dus geen last van."

Na het faillissement van de winkelketen in november kocht ondernemer Roland Palmer, een neef van oprichters Jaap en Ab Blokker, de merkrechten. Maar veel panden waar de huishoudwinkel zat, zijn weer door anderen in gebruik. Bijvoorbeeld Wibra heeft drie langlopende huurovereenkomsten gesloten voor drie voormalige Blokker-panden in Bladel, Bergeijk en Heesch.

Bang voor concurrentie

Hoe het, als Blokker een doorstart maakt, afloopt met franchisenemers als Van Uden is nog spannend. "We denken dat we onder de naam Blokker mogen blijven opereren, maar we zullen daar dan waarschijnlijk wel voor moeten betalen. We gaan het allemaal tegen die tijd wel zien", zegt hij nuchter.

Bang voor concurrentie van merken als Action of Chinese webshops, die voor minder geld huishoudproducten aanbieden, is Van Uden niet zo: "Je ziet dat er veel behoefte is aan Blokker. Dat merk ik aan de drukte. Willen mensen goedkoop, gaan ze daar naartoe. Willen ze kwaliteit, komen ze naar ons."