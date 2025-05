Oorlogshelden kijken je recht aan in deze lange straat: 'Kippenvel'

Je kan er niet omheen in Sleeuwijk. Portretten van verzetsstrijders uit het Land van Heusden en Altena zijn pal door het dorp gehangen, in een straat van ruim 2,5 kilometer lang. "Hun namen krijgen nu een gezicht, hun verhalen blijven levend."

Tijdens een bezoek aan de D-day-stranden in Normandië, ontstond bij Wytske het idee om de 34 oorlogshelden te eren met portretten in de oudste straat van het dorp. Tachtig jaar bevrijding leek haar het uitgelezen moment hiervoor.

In de naastgelegen Rijksstraatweg hangen nu portretten van hen aan lantaarnpalen. Tevreden kijken Wytske de Paauw en Marlies van der Burg van het 4 mei comité Sleeuwijk toe hoe de banners wapperen in de wind.

De kransenstandaarden voor Dodenherdenking staan al klaar bij het Verzetsmonument in Sleeuwijk, dat in 1952 werd onthuld voor 34 oorlogshelden uit het Land van Heusden en Altena.

"Met de huidige situatie tussen Oekraïne en Rusland en de situatie in Gaza, willen we met deze portretten tastbaar en zichtbaar maken dat tachtig jaar in vrijheid leven niet vanzelfsprekend is", vult Marlies aan. "Mensen hebben voor hun leven gestreden voor onze vrijheid."

De 34 mannen hebben veel betekend voor de bevrijding van het Land van Heusden en Altena. In november 1944 komt het gebied middenin de frontlinie te liggen. "Net voor de bevrijding was dit echt de buffer tussen het bevrijde zuiden en het nog bezette noorden", vertelt Wytske. Het aantal onderduikers loopt in korte tijd op naar 300.