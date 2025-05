Marion luistert naar oorlogsverhalen: ‘Mensen willen hun verhaal delen’

Rond herdenkingsdagen, zoals 4 en 5 mei, merkt Marion (66), vrijwilliger bij de Luisterlijn in Den Bosch, dat oorlog nog altijd leeft bij mensen. Mensen delen oude herinneringen of uiten hun zorgen over actuele oorlogen. "Luisteren is het belangrijkst. Gewoon er echt voor iemand zijn. Dat is vaak al genoeg."

Sinds begin dit jaar voerden de vrijwilligers van de Luisterlijn bijna tweehonderd gesprekken over de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast ging het in zo’n 770 gesprekken over andere oorlogen in onder meer Oekraïne en Gaza. "Niet veel mensen bellen specifiek over oorlog, maar het komt regelmatig ter sprake", zegt Marion uit. Ze is ruim vijf jaar vrijwilliger bij de luisterlijn in Den Bosch. "Dat laat wel zien dat er behoefte is om over te praten." De Luisterlijn is een hulplijn waar mensen anoniem kunnen praten over hun zorgen, angsten of herinneringen. De vrijwilligers bieden vooral een luisterend oor. Rond de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag gaat het in gesprekken regelmatig over oorlog. "Die dagen kunnen oude herinneringen of angsten oproepen", legt Marion uit. "De emoties zijn vaak hetzelfde: zorgen, angst en een gevoel van onveiligheid."

Marion en haar collega’s komen niet alleen in contact met mensen die zelf een oorlog hebben meegemaakt, maar ook met hun kinderen en kleinkinderen. Daarnaast horen ze soms verhalen van mensen die gevlucht zijn uit oorlogsgebieden. "De gesprekken zijn heel verschillend, maar één ding hebben ze gemeen: iedereen wil zijn verhaal kwijt."

"Oorlog heeft altijd gevolgen voor beide partijen."

Marion weet hoe waardevol het kan zijn voor mensen om de Luisterlijn te bellen. "Een vrouw van in de negentig jaar belde om haar ervaringen van de oorlog in Nederlands-Indië te delen. Het was de eerste keer dat ze haar verhaal kon vertellen. Dat raakte me, omdat het liet zien hoe belangrijk het is om gehoord te worden." Door haar verhaal veranderde Marion haar kijk op die oorlog. "Ik had altijd een oordeel, omdat mijn vader tegen zijn wil als soldaat naar Nederlands-Indië werd gestuurd. Maar door haar verhaal begreep ik de andere kant van de situatie. Het maakte me duidelijk dat oorlog altijd gevolgen en leed heeft voor beide partijen."

"Ik ben blij dat ik er voor mensen kan zijn."

De vrijwilligers van de Luisterlijn zijn getraind om écht te luisteren zonder oordeel of emoties over te nemen. "Ik kan me helemaal in iemand verplaatsen, niks is te gek. Ik luister met mijn hart", vertelt Marion. "Dan komt het gesprek vanzelf op gang, wat iemand ook meemaakt of vertelt." De 66-jarige vrijwilliger voert per week zo’n zes tot acht gesprekken. Hoe heftig sommige verhalen ook zijn, Marion haalt er ook energie uit. “Ik ben blij dat ik er voor mensen kan zijn, zodat ze hun verhaal kwijt kunnen."