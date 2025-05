Chantal Janzen vervangt Nikkie de Jager bij puntentelling Songfestival

Chantal Janzen kent dit jaar op het Eurovisie Songfestival de punten toe namens ons land. De oud-presentatrice vervangt daarmee de Udense Nikkie de Jager, die bedankte voor de eer, meldt de NOS.

"Wat ik ook doe vanavond - er wel staan, een statement maken, er niet staan of niets zeggen - ik kan het niet goed doen", redeneerde ze toen. "Zoals velen had ik van vanavond iets heel anders verwacht." Overhaast moest Songfestivalbaas Martin Österdahl toen de punten uitdelen, waarbij hij door het publiek werd uitgejoeld.

De Jager, een van de presentatoren bij de Rotterdamse editie in 2021, was vorig jaar gevraagd om de Nederlandse puntentelling te doen, schrijft de NOS . Toen Joost Klein echter plotseling niet aan de finale mocht meedoen na een ruzie met een cameravrouw, trok ook de make-upartiest zich op het laatste moment terug.

Wel weer gevraagd

In haar podcast Lightless Lounge zei De Jager dat de organisatie haar had gevraagd dit jaar alsnog de punten uit te reiken, maar dat ze niet op dat aanbod is ingegaan. "Dat was mijn eigen keuze. Ik denk dat heel veel mensen nu het gevoel gaan hebben dat ik niet meer ben gevraagd of dat ik aan de kant ben gezet, dat is niet het geval."

Volgens De Jager had AVROTROS haar terug willen hebben, maar was voor haar "de cirkel wel rond". Wel voegde ze eraan toe graag gebeld te willen worden als Nederland ooit wint en weer het Songfestival mag organiseren.

Pittig gedeelte

Janzen, een van De Jagers medepresentatoren in 2021, noemt het een eer om de punten te mogen doen. Ze vindt het het hoogtepunt van de avond. "Het is hét moment waar het uiteindelijk allemaal om draait en het is voor de presentatoren een pittig gedeelte van de show."

Daarnaast zegt ze vooral uit te kijken naar Claude met zijn nummer C'est La Vie. Ze rekent op "een geweldig optreden".

Het Eurovisie Songfestival wordt dit jaar gehouden in het Zwitserse Basel. Claude hoopt zich op dinsdag 13 mei te plaatsen voor de finale van zaterdag 17 mei.