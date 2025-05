Interim-trainer Aelbrecht vertrok niet bij Willem II en dit is de reden

Na het vertrek van trainer Peter Maes maakt assistent-trainer Kristof Aelbrecht het seizoen af als eindverantwoordelijke. Voor de 44-jarige Belg kwam het ontslag van Maes onverwacht en hij besloot niet uit solidariteit ook te vertrekken uit Tilburg. “De connectie binnen de technische staf was goed, maar ook zeker richting de spelers. Als dat gevoel minder was geweest, dan was een vertrek zeker een optie geweest.”

Bij Willem II besloot hij na het ontslag van Maes wel te blijven. “Het waren een paar hectische dagen, zeker op menselijk vlak is het verdrietig. Peter heeft altijd alle energie en tijd in Willem II gestoken. Als het dan afloopt met ontslag, is dat triest. Ik had er echt geen rekening mee gehouden, als technische staf ben je alleen maar bezig met de volgende wedstrijd. Je weet wel in de voetballerij dat een trainer de laan uitgestuurd kan worden bij mindere resultaten. Maar je moet er altijd voor zorgen dat dat gevoel niet overslaat op de spelersgroep.”

De clubleiding vroeg Aelbrecht om het over te nemen en de Belg besloot die uitdaging aan te gaan. “Ik heb wel telefonisch contact gehad met Peter, die reageerde op z’n Peters. Hij hoopt echt dat Willem II tot goede resultaten gaat komen. En persoonlijke wenste hij me heel veel succes.”

Tijdens zijn eerste training als interim-hoofdtrainer draaide het volgens de Belg om plezier maken. Daarna ging de focus op komende zaterdag als Willem II op bezoek gaat bij NEC. De vijftiende plek in de Eredivisie en daarmee directe handhaving is het belangrijkste doel van Aelbrecht. “In vier wedstrijden kunnen we nog twaalf punten halen. Is dat mogelijk? Op papier is alles mogelijk. Als het niet lukt, dan is onze volgende uitdaging om twee ploegen onder ons te houden.”

Op het veld zal het waarschijnlijk niet heel veel anders worden ingevuld onder leiding van Aelbrecht. “We willen op trainingen lef en durf aanwakkeren. Dat jongens tijdens wedstrijden initiatief tonen. Dat gevoel is wat weggeëbd door de resultaten. Het vertrouwen is broos, daar proberen we aan te werken. En we gaan wat andere dingen doen. Bijvoorbeeld door de wedstrijdbespreking in een andere ruimte te houden. Spelers moeten niet het gevoel hebben dat ze in hetzelfde stramien blijven doorgaan."