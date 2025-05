Ruim 40 kilometer peddelen in een prehistorische kano: 'Was smal en ondiep'

Bewapend met een prehistorische uitgeholde boomstamkano, twee loeizware maalstenen en een tent gingen Casper, Freddy en Johan de woeste baren van de Dommel te lijf. De werknemers van het PreHistorisch dorp in Eindhoven roeiden vanuit België terug naar het dorp om te ervaren hoe mensen in de ijzertijd goederen vervoerde. "Zo'n maalsteen kun je niet in Nederland vinden, toen moesten we naar België of Duitsland."

"We hadden geen teller mee, maar ik schat dat we zo'n 40 á 45 kilometer hebben afgelegd", vertelt Freddy tegen Studio040. In totaal waren de heren drie dagen onderweg om vanuit Neerpelt in België weer in Eindhoven te komen. Donderdagmiddag werden ze met applaus onthaald na de barre tocht in de zelfgemaakte kano.

"Mensen moesten toen heel erg ver reizen voor sommige spullen", verklaart Casper. "Zo'n maalsteen kun je niet van nature vinden. Toen moesten ze naar België of de Eiffel in Duitsland." De roeiers namen dan ook voor de gelegenheid twee maalstenen mee vanuit België voor in het prehistorisch dorp. Die stenen werden in de ijzertijd gebruikt om graan mee te malen.

Gehuld in bijpassende prehistorische kleding begonnen de drie avonturiers dinsdag aan hun tocht. Maar makkelijk ging het niet. "We hebben wel gemerkt dat de Dommel voor een oude boomstamkano heel erg smal en vrij ondiep is", vertelt Freddy. "Er waren veel bochten. Als het alleen maar rechtdoor was, was het vrij makkelijk geweest."