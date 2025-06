Na twintig jaar eert Hans linecrossers met triatlon door de Biesbosch

Twintig jaar heeft zijn plan op tafel gelegen, maar zaterdag ziet Hans Vink uit Werkendam zijn droom eindelijk in vervulling gaan. Dan zwemmen, fietsen en hardlopen ruim honderd deelnemers door de Noordwaard van De Biesbosch, om de zogeheten linecrossers te eren. “Een unieke groep, die apart aandacht verdiend.”

Tijdens Dodenherdenking in 2005 raakt Hans aan de praat met twee linecrossers, mannen die verbindingen tussen bezet en bevrijd gebied in Nederland onderhielden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. “Ik wilde wat anders doen om hun geschiedenis levend te houden”, vertelt hij. Een oud-collega inspireert hem om een triatlon te organiseren. Hans weet dan nog niet dat dit twintig jaar aan doorzettingsvermogen zal vergen.

“Als dat niet lukt, dan houdt het voor mij op.”

Omdat een triatlon in 2005 nog vrij onbekend is in de regio, staan de plaatselijke sportverenigingen er namelijk niet om te springen. In 2023 komt daar verandering in, als de zoon van één van de 21 linecrossers naar Hans toe komt. Hij vraagt of hij niet nog eens wil proberen om de triatlon van de grond te krijgen. “Als dat niet lukt, dan houdt het voor mij op.”

Middenin de frontlinie

Een triatlon met een verhaal, dat is het doel van de door Hans in 2024 opgerichte stichting 'Triathlon De Line Crossers' Biesbosch Werkendam. Als kind gaat hij vaak met één van de voormalige linecrossers vissen in de Biesbosch. “Ome Cornelis vertelde dan over vroeger.” Vanuit zijn huis vertrokken er kano’s door de Biesbosch, via Werkendam naar Drimmelen. De Biesbosch ligt in november 1944 namelijk middenin de frontlinie, tussen het bevrijde zuiden en het nog bezette noorden. Er zitten onderduikers verstopt, verzetsgroepen maken er 75 Duitse soldaten tot krijgsgevangenen, maar er worden ook gestrande piloten overgezet naar bevrijd gebied, onder wie een generaal die tijdens Operatie Market Garden is gestrand. “Bij elke heen- en terugweg brengen zij hun leven in gevaar”, zegt Hans. Ze maken in totaal ruim 370 crossings.

Wilskracht en vastberadenheid

Voor die crossings is doorzettingsvermogen nodig. Een eigenschap die Hans de afgelopen twintig jaar ook meer dan nodig had om het sportevenement naar Werkendam te halen. Bloed, zweet en tranen kostte het, maar zaterdag is het eindelijk zover. Dan vormt de Noordwaard van de Biesbosch, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog de verbinding was tussen bevrijd en bezet gebied, het decor voor een halve triatlon. De route die de sporters afleggen, weerspiegelt de wilskracht en de vastberadenheid van de linecrossers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Binnen een uur moeten deelnemers 1,9 kilometer zwemmen. Vervolgens moeten zij binnen twee uur en een kwartier 92 kilometer fietsen. Tot slot hebben ze drie uur de tijd om een halve marathon af te leggen, een afstand van 21,1 kilometer. Overigens is het ook mogelijk om in estafettevorm mee te doen. Hans verwacht ruim 130 deelnemers. “Ze moeten alles geven om op tijd over de finish te komen en te kunnen zeggen: 'I’ve crossed the line'.”