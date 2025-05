Man aangehouden en klappen uitgedeeld voorafgaand aan demonstratie

Nog voordat een demonstratie in Uden kon beginnen, ontstond vrijdagavond korte tijd onrust op de parkeerplaats van het Sportpark. Na een verhitte discussie met de politie gooiden demonstranten bier en werd er geduwd en geslagen. Een man is aangehouden, omdat hij zich volgens de politie niet hield aan de regels die de organisator had opgesteld voor de demonstratie.

Het protest was vooraf aangekondigd en ook goedgekeurd door de burgemeester. Tientallen mensen waren aanwezig om een tocht te lopen door het dorp. Maar nog voor de tocht begon, ging het ging mis. Demonstranten kregen een verhitte discussie met de politie vanwege een aantal niet toegestane fakkels. Hoewel de demonstratie was toegestaan, waren de fakkels en vuurwerk dat niet. Demonstranten begonnen agenten te duwen en gooiden met bier naar agenten. Er was veel geschreeuw te horen en aantal agenten zagen zich genoodzaakt om hun wapenstok gebruiken. Bekijk hier beelden van het begin van de demonstratie:

Een man werd aangesproken door de politie, omdat hij iets bij zich had wat niet mocht. Het is niet duidelijk of dat een fakkel of vuurwerk was. Uiteindelijk werd de man aangehouden. "Hij hield zich niet aan de spelregels die waren opgesteld. Bij de demonstratie mag geen gebruik worden gemaakt van dingen die de openbare veiligheid kunnen verstoren", vertelt de politiewoordvoerder. De mensen demonstreren vrijdagavond omdat ze vinden dat ze 'monddood' worden gemaakt, onder meer in een discussie rondom asielzoekers. Ze noemen het een 'tocht tegen de stilte'. Uiteindelijk ging de tocht een uur later dan gepland toch van start. De rest van de demonstratie verliep rustig.

Veel politie is vrijdagavond aanwezig (foto: Omroep Brabant).