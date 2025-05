1/4 Grote brand bij garagebedrijf is onder controle: 'Ga niet kijken'

Er is brand uitgebroken bij een garagebedrijf aan de Hoge Akkers in Valkenswaard. De brandweer heeft opgeschaald naar 'grote brand', waardoor drie tankautospuiten en meerdere wagens ter ondersteuning opgeroepen werden. De brand is inmiddels onder controle.