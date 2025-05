Iemand is vrijdagnacht in het water beland naast de Breukrand in Uden. Dit gebeurde rond drie uur 's nachts.

Brandweer en politie werden opgeroepen. Maar toen die aankwamen, bleek de drenkeling al uit het water. Toen de politie arriveerde, ontstond een korte achtervolging. De drenkeling kon korte tijd later worden gegrepen. Wat er precies is voorgevallen, is vooralsnog niet naar buiten gebracht.