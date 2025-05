Auto met aanhanger belandt op zijn kant in de sloot

Een auto met een aanhanger is zaterdagochtend in de sloot beland op de Deurneseweg in Ommel. De auto en de aanhanger eindigden op hun kant. De inzettenden zijn zelf uit de auto geklommen en raakten niet gewond.

De auto met de aanhanger kwam vanuit de richting van Deurne en ging richting Asten. De automobilist verloor de macht over het stuur en eindigde in de sloot. De mannen zijn nagekeken door toegesneld ambulancepersoneel maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.