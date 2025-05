Deze scholekster staart gefascineerd naar eigen spiegelbeeld

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Iedereen kan vragen insturen via [email protected] . Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan een grote kever, een scholekster en een agaatvlinder. Deel een van deze Stuifmail is zaterdagochtend gepubliceerd.

Ieder weekend is er ook een nieuwe aflevering van de Stuifmail-podcast. Beluister de podcast hier:

Welke vogel is dit en waarom kijkt 'ie naar het spiegelbeeld?

Een scholekster met spiegelbeeld (foto: Jolanda Kantelberg).

Jolanda Kantelberg ziet elk voorjaar op haar werk bij verzorgingshuis WZA Noorderkroon in Den Bosch dezelfde vogel. Als je goed kijkt naar de foto zie je een zwartwitte vogel met een oranje snavel en lichtgekleurde poten. We hebben hier te maken met een scholekster. Wat doet zo’n scholekster in Den Bosch? De laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat in de originele broedgebieden (kwelders en weilanden aan de kust) het aantal broedende scholeksters aan het verdwijnen is. Daarentegen hebben scholeksters de steden (en dorpen) ontdekt en zijn ze nu daar volop aan het broeden. Je kunt dus stellen dat de scholekster een echte stadsvogel geworden is.

Een scholekster (foto: Saxifraga/Jaap Schelvis).

Daarbij meldde de vader van Jolanda, dat er een natuurgebied in de buurt van WZA Noorderkroon ligt. Daar kan de vogel naar voedsel zoeken. Op de foto staat de vogel dichtbij een raam. Vermoedelijk is de scholekster niet blij met dat wat 'ie ziet. Want in dat spiegelbeeld kan de scholekster een concurrent zien en die wil 'ie niet in zijn buurt hebben. Of de scholekster kan er een mogelijke partner in zien, die 'ie wel ziet zitten. Een van de twee zal het zijn! Wat is dit?

Een meikever (foto: Ria Kuijpers).

Ria Kuijpers had een eenvoudige vraag voor mij. Ze stuurde een foto. "Wat is dit?", vroeg zij zich af. Op de foto staat een grote kever afgebeeld, naar haar schatting zo’n vier tot vijf centimeter groot. Die afmeting klopt zeker bij deze soort, want we hebben van doen met een meikever. Een vrouwtje, om precies te zijn.

Een mannetje van de meikever (foto: Karsten Paulick/Pixabay).

Mannetjes van de meikever hebben voelsprieten met grote kwasten op het eind, zie de foto hierboven, en vrouwtjes hebben kleinere kwastjes. Die kwastjes vallen soms zelf niet op bij de vrouwtjes. In principe kunnen meikevermannetjes maximaal drie centimeter lang worden. Vrouwtjes zijn groter en kunnen dus zo’n vier tot vijf centimeter lang worden. Dit is ook logisch, want zij moeten de eitjes dragen en hebben een grotere vetvoorraad. Op het menu van meikevers staan bladeren van allerlei loofbomen. Voorkeur hebben ze voor bladeren van zomereik, beuk en haagbeuk maar ook van fruitbomen. Welke nachtvlinder zat er op het terras?

Een agaatvlinder (foto: Nelly van der Heijden).

Nelly van der Heijden zag op haar terras een mooie nachtvlinder. Ze wil graag weten welke het is. Dit is een agaatvlinder, maar de vlinder is nog niet mooi op kleur en de vleugels zijn ook nog niet op lengte. We zitten dan ook in het seizoen waarop nieuwe agaatvlinders geboren worden, dat is meestal eind april en in mei.

Een agaatvlinder op kleur (foto: Jo Veldpaus).

Agaatvlinders zijn echte nachtvlinders, die behoren tot de grote familie van de uilen. Van deze familie van nachtvinders vermoedt men dat er meer dan 25.000 soorten in de wereld rondvliegen. De voorvleugel van de agaatvlinder heeft een lengte van maximaal 25 millimeter. Rupsen van de agaatvlinder kun je bijna overal tegenkomen. Ze leven op kruiden zoals brandnetel en dovenetel, struiken - hazelaar en braam - en bomen zoals de zomereik en de berk. Nadat de rups zich volgevreten heeft, gaat die overwinteren als rups, maar dit kan ook als pop. Dat is al heel bijzonder. Maar wat deze nachtvlinder nog meer bijzonder maakt, is dat je de rups van de agaatvlinder zelfs etend kunt tegenkomen bij milde winters. Rubriek mooie foto’s

Een steenuil (foto: Astrid Windmeijer).

In de rubriek mooie foto's dit keer een foto die gemaakt is door Astrid Windmeijer. Zij fotografeerde een steenuil, mooi in de buurt van de nestkast. Als er een Vlaamse gaai in de buurt komt of ekster dan jaagt de steenuil deze weg. Natuurtip

Een brandnetel (foto: Ferry Siemensma).