Man (28) zwaar mishandeld tijdens Koningsdagfeest: 'Hij heeft het zwaar'

Een 28-jarige man is met Koningsdag op het 538 Koningsdagfeest in Breda zwaar mishandeld. Het slachtoffer raakte bewusteloos en is met een schedelbreuk naar een ziekenhuis gebracht. Björn Teulinghx, de broer van het slachtoffer, zegt dat hij 'er fysiek heel slecht aan toe is'. De politie is op zoek naar de dader.

Volgens Teulinghx werd zijn broer uit het niets geslagen door een man die ruzie zou hebben gezocht. Vervolgens viel hij hard op de grond. Zelf was hij er niet bij toen de mishandeling plaatsvond. Wel bezocht hij zijn broer in het ziekenhuis.