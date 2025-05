Trainers geven tips voor beginnend hardlopers: 'Voldoening overheerst'

Duizenden hardlopers staan zondag aan de start van de Wings for Life World Run in Breda. Dit is een hardloopwedstrijd waarbij deelnemers moeten proberen zo lang mogelijk voor een rijdende finishlijn te rennen. De opbrengst is voor onderzoek naar ruggenmergletsel. Maar hoe zorg je ervoor dat je zo sterk mogelijk aan de start staat? Hardlooptrainers Jip en Nico van Lent geven tips.

Goede schoenen Nico: "Al loop je in een afgeknipte spijkerbroek, dat maakt niet uit. Maar we zien startende hardlopers op gymschoenen, dat is vragen om problemen. Koop goede schoenen, belangrijk om blessures te voorkomen.”

Omgeving Jip: "Zoek een fijne omgeving om in te rennen. Loop die tocht ook een keer andersom, dat geeft een andere beleving. Of ga het bos in, lekker dwalen."

Rustig opbouwen Jip: "Enthousiasme is goed, maar loop niet te hard van stapel. De kans op pijntjes is groot en voordat je het weet, lig je er lang uit. Wil je bijvoorbeeld een marathon lopen maar is je basisconditie matig? Trek er negen tot twaalf maanden voor uit. Hoe korter de voorbereiding, hoe groter de kans dat het misgaat."

Planning Nico: "Het is meer een kwestie van prioriteit dan tijd. Als een hobby belangrijk is, dan maak je daar tijd voor. Ik was docent lichamelijk opvoeding en in de avonduren gaf ik gymnastiekles aan vrouwen. Toch lukte het me iedere week om negen of tien keer te trainen. Je hebt er wilskracht voor nodig."

Motivatie: Jip: "Als ik moe ben van een werkdag en van 100.000 dingen doen, dan heb ik lang niet altijd zin om te trainen. Ik geef mezelf dan een trap onder mijn kont. Ik ga altijd, want hardlopen levert veel op. Als ik thuis onder de douche sta, overheerst de voldoening en is mijn koppie weer leeg. "

Gevarieerd trainen Nico: "Als je iedere keer zo hard mogelijk traint, ga je minder hard vooruit dan wanneer je gevarieerd traint. Een fanatiek hardloper mag best een training per week voluit gaan, maar de rest moet je niet tot het gaatje lopen."

Voeding Jip: "Zorg dat je vooraf koolhydraatrijk eet, bijvoorbeeld boterhammen of havermout. Tijdens de wedstrijd moet je zeker na minimaal anderhalf uur iets nuttigen, zoals een sportgel. Na afloop is het belangrijk om op tijd je koolhydraten aan te vullen en eiwitten in verband met spierherstel. Een suikerhoudend drankje is goed, zoals chocomel."

Nico van Lent (70) uit Oss was 27 jaar trainer bij atletiekvereniging AV Oss'78. Zelf loopt hij al 48 jaar hard en qua kilometers rende hij vier keer de wereld rond. “Wat mij heeft gefascineerd is de nieuwsgierigheid hoe hard ik met dit lijf zou kunnen lopen. Ik ben nooit bezig geweest om harder te lopen dan een ander, maar wilde een betere versie van mezelf zijn. Dat werkt ontzettend verslavend.” De liefde voor het hardlopen ging over van vader op zoon. Jip (32) vertegenwoordigt nu bijvoorbeeld Nederland als militair tijdens kampioenschappen. Naast zelf hardlopen rolde hij met zijn bedrijf BeBetter Coaching het trainersvak in. "Ik kreeg de vraag van een hardloper om mee te kijken naar een schema. Het enthousiasmeren voor de hardloopsport is mooi, maar ook zeker om iemand aan het hardlopen te houden. Het was de start van een uit de hand gelopen hobby.”