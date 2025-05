Schietpartij bij woonwagen, twee mannen opgepakt

Twee mannen (18 en 42 jaar) uit Sint Anthonis zijn zaterdagochtend opgepakt voor een schietpartij bij een woonwagen aan De Hoef in hun woonplaats. De twee meldden zich op het politiebureau. Er raakte woensdag niemand gewond bij de schietpartij.

De woonwagen waar eerder deze week een schietpartij was, werd vrijdag al voor onbepaalde tijd op slot gedaan door de gemeente. Hoe lang de sluiting precies gaat duren, wilde de gemeente niet zeggen. "Dat laten we nog even in het midden", zei een woordvoerster.