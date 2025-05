Schokeffect blijft uit, Willem II geeft supersnelle voorsprong uit handen

Het gewenste schokeffect na het ontslag van trainer Peter Maes is achterwege gebleven bij Willem II. De Tilburgers stonden op bezoek bij NEC ruim 80 minuten met 0-1 voor, maar in de slotfase kwam NEC op gelijke hoogte. Het duel lag tijdelijk stil vanwege een zware blessure bij NEC-middenvelder Dirk Proper en vervolgens een medisch noodgeval op een tribune.

Het was afwachten hoe de ploeg zou reageren na een nogal hectische week vanwege het vertrek van de Belgische trainer. Zijn tijdelijke opvolger Kristof Aelbrecht wil vooraf lef en initiatief zien bij zijn team. Dat initiatief namen de Tilburgers direct en binnen 30 seconden was het al raak. Emilio Kehrer gaf voor vanaf de rechterflank en Calvin Verdonk werkte de bal vervolgens achter zijn eigen doelman Robin Roefs: 0-1.

Het moment wat de voetballiefhebbers zullen herinneren was de zware blessure bij NEC-middenvelder Dirk Proper. Hij kwam bij een luchtduel hard in aanraking met ploeggenoot Koki Ogawa en bleef op de grasmat liggen. Spelers van beide clubs gingen rondom Proper en de medische staf staan en vervolgens werd er een scherm opgesteld. Uiteindelijk werd hij per brancard van het veld gedragen. Met zijn gezondheid gaat het in inmiddels goed. Kort daarna werd het duel weer tijdelijk stilgelegd, toen vanwege een medisch noodgeval op de tribune.

Twee keer op de lat

In de tweede helft ging het duel pas los rond de 70ste minuut. Eerst was het invaller Amar Fatah die een kans wild naast schoot. Vervolgens kwamen de Tilburgers goed weg toen Bryan Linssen naast schoot en even later de bal vrijstaand tegen Didillon-Hödl kopte. De Franse doelman had bovendien geluk dat een kopbal van Thomas Ouwejan op de lat belandde.

In minuut 74 was het aan de andere kant opnieuw Fatah die gevaarlijk was, maar via het lichaam van Roefs ging zijn inzet centimeters naast. Het spel golfde op en neer, want een paar minuten later ontsnapte Willem II weer toen de lat de 1-1 voorkwam van Kodai Sano.

Gelijkmaker

Willem II bezweek in de slotfase onder de Nijmeegse druk. Kento Shiogai wist wel te scoren en gezien de eerder gemiste kansen was de gelijkmaker terecht. Het publiek in het Goffertstadion ging er vol achter staan, maar het waren de gasten die dicht bij de overwinning waren. Aanvaller Nick Doodeman kon binnen het zestienmetergebied uithalen, maar maaide over de bal heen. In de laatste minuten waren er kansen aan beide kanten, maar de 1-1 bleef op het scorebord staan.

Willem II wacht dus nog steeds op de eerste overwinning van 2025. Met nog drie duels te gaan is directe handhaving vrijwel onmogelijk en de Tilburgers moeten hopen dat de onderste twee ploegen RKC Waalwijk en Almere City FC niet dichterbij gaan komen.