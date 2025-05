Willem II woedend op NEC: ‘Dit doen is erg laag’

Willem II voelde zich zaterdag na afloop van het duel met NEC (1-1) bestolen. De gelijkmaker van Kento Shiogai vlak voor tijd kwam volgens de Tilburgers namelijk voort uit een onsportief moment van de thuisploeg. “Ik hou een naar gevoel over aan de tegengoal, vooral de manier waarop”, zegt aanvoerder Erik Schouten (33).

Tegenover de camera van ESPN haalde Schouten direct na afloop uit naar Rogier Meijer. Volgens de captain van Willem II had de trainer van NEC zijn spelers de opdracht gegeven om een bal die door de Tilburgers was uitgespeeld vanwege een krampgeval niet terug te geven.

Een paar minuten later was Schouten tegenover Omroep Brabant iets gekalmeerd. “Ik was net misschien te emotioneel, maar ik vind het zo laag wat NEC heeft gedaan. Aan het einde liep het ook nog een beetje uit de hand, wat overigens van mij niet had gehoeven.” Na het laatste fluitsignaal kreeg centrale verdediger Raffael Behounek zelfs een rode kaart omdat hij iets geroepen zou hebben richting een NEC-speler.

Volgens Schouten was het in zijn ogen onsportieve moment totaal niet nodig, zeker niet na wat er in de eerste helft was gebeurd. “Toen twee spelers van NEC met de hoofden tegen elkaar kwamen, zijn we er gelijk samen omheen gaan staan. Het zag er heel vervelend uit, vreselijk om mee te maken. Gelukkig hoorden we speler Dirk Proper na een tijdje wat schreeuwen. Dat was niet leuk om te horen, maar het was fijn dat hij weer bij was. Daarna werd er ook iemand onwel op de tribunes. Voetbal is maar bijzaak. Al met al was het een sportieve pot, tot aan de slotfase dan.”

Middenvelder Amine Lachkar (22) vond het onbegrijpelijk dat NEC de bal niet terugschoot. “Er waren tijdens de wedstrijd al eerder vergelijkbare momenten geweest en aan beide kanten werd de bal na de blessurebehandelingen netjes terug gegeven. Dit keer niet en daarop volgde een overtreding, met vervolgens een doelpunt uit die vrije trap. Als dit moment niet was gebeurd, was de winst mogelijk niet uit onze handen geglipt. Voetbal is soms niet sportief.”

