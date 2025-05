PSV met smaakmaker Perisic naar winst: 'Onder de indruk hoe hij leeft'

PSV kende zaterdagavond geen enkele moeite met Fortuna Sittard en won mede dankzij een hattrick van Ivan Perisic met 4-1. De komende twee weken zijn de belangrijkste van het seizoen voor de Eindhovenaren. Volgende week zondag tegen Feyenoord levert een overwinning de tweede plaats en daarmee een Champions League-ticket op. Maar stiekem zal PSV nog steeds hopen op het prolongeren van de landstitel.

Binnen het kwartier opende PSV de score door Ivan Perišic. De 36-jarige Kroaat is in zijn eerste seizoen ontzettend belangrijk geworden voor de ploeg van trainer Peter Bosz. Belangrijk met doelpunten, met assists, met zijn ervaring maar ook zeker met zijn werklust.

Fortuna Sittard was zaterdagavond niet voor een leuke pot voetbal naar het Philips Stadion gekomen. Trainer Danny Buijs koos voor een defensieve tactiek in de hoop zo min mogelijk doelpunten om de oren te krijgen.

"Ik ben onder de indruk van zijn techniek, zijn overzicht, zijn tweebenigheid, maar vooral over hoe Ivan als prof leeft", zei Bosz op de persconferentie. "Het is hartstikke fijn hoe hij andere jongens in de selectie probeert mee te nemen. De publiekswissel en het eerbetoon dat de mensen vanavond aan hem gaven, heeft hij verdiend."

Of de Kroaat blijft bij PSV, weet Bosz nog niet. "Het is een hele ervaren jongen die in verschillende landen bij grote clubs heeft gespeeld. Bij ons maakt hij indruk, al is het wel de Eredivisie. Maar Ivan laat het ook zien in de Champions League. Ik denk dat hij de warmte binnen onze club voelt."