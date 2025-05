Uitslaande brand in bedrijfspand, meerdere loodsen zijn uitgebrand

In een bedrijfspand aan de Rector Nuijtsstraat in Helenaveen heeft zondag urenlang een uitslaande brand gewoed. Daar kwam veel rook bij vrij. Meerdere loodsen op het terrein gingen in vlammen op. Rond kwart over twaalf was de brand onder controle.

De brand brak rond acht uur uit. Vanwege de rookoverlast, die later ook merkbaar was in de kern van Helenaveen, werd een NL-Alert verzonden. De veiligheidsregio adviseerde omwonenden uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en de ventilatie in huis uit te zetten.

Kans op overslaan vuur klein

Op het terrein staan meerdere loodsen die met elkaar verbonden zijn, legt een woordvoerder van de brandweer uit. Een aantal loodsen is uitgebrand. Ook staat een aangrenzend huis in brand. Daarin woonde voor zover de brandweer weet niemand. Wat er in de loodsen staat, is nog niet duidelijk. De brandweer zoekt contact met de eigenaren van de bedrijven die in de loodsen gevestigd zijn. Vlammen slaan uit het dak

Op foto's is te zien hoe de vlammen rond acht uur uit het dak sloegen. De brandweer is met veel materieel aanwezig. Om veilig te kunnen werken en in verband met de rook is de Soemeersingel afgesloten ter hoogte van de Rector Nuijtsstraat. Hoe de brand kon uitbreken, is niet duidelijk.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

