Natuurbrand onder controle: 'Nablussen neemt nog wel wat tijd in beslag'

In de Loonse en Drunense duinen brak zondagochtend een natuurbrand uit. Het vuur werd rond halfacht ontdekt.

'Nablussen neemt nog wat tijd in beslag'

Het vuur was rond halfnegen onder controle.

De brandweer laat weten dat het nablussen nog wel wat tijd in beslag gaat nemen, omdat het toch nog best droog is in de bossen.

Enorme vlammenzee

Begin april brak in de Loonse en Drunense duinen nog een grote bosbrand uit. Toen richtte een flinke vlammenzee enorme schade aan in het gebied. De brandweer was destijds heel het weekend bezig om het vuur onder controle te krijgen.

Een paar dagen later brak er opnieuw brand uit, aan de Kanaalweg. Die zou mogelijk ontstaan zijn nadat jongeren vuurtje hadden gestookt in vuilnisbakken. En korte tijd daarna was het weer raak aan de Kanaalweg. Dat vuur had de brandweer na tien minuten onder controle.