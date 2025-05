Jeffrey Herlings crasht en gaat door met 'gebroken rib'

Jeffrey Herlings uit Oploo is zaterdag gecrasht tijdens de kwalificatie van de MXGP in Portugal. De 30-jarige motorcrosser denkt zelf dat hij een rib heeft gebroken, maar gaat alsnog proberen om zondag weer te racen in het Portugese Agueda.

“Het was een hele kleine crash, maar helaas raakte Romain Febvre mij. Hij kon er echt niets aan doen en het was absoluut niet zijn fout. Na de race kwam hij zelfs naar me toe om sorry te zeggen - voor iets waar hij dus niets aan kon doen. Ik heb veel respect voor zijn sportiviteit.”

Op dit moment heeft hij ‘misschien een gebroken rib en een flink gezwollen elleboog’. “Maar het is wat het is. Uiteindelijk ben ik geëindigd op plek zeven. Morgen proberen we weer te rijden”, besluit de motorcrosser vergezeld met wat emoji.