Boze bestuurder gooit fiets en bord naar agent tijdens achtervolging

Een agent is zaterdagmiddag gewond geraakt nadat iemand een fiets en een houten reclamebord tegen hem aangooide. Dat gebeurde tijdens een achtervolging in Breda. De agent liet een automobilist stoppen omdat de APK van de auto waarin hij reed verlopen was. Die was het daar duidelijk niet mee eens.

Op het Edisonplein zette de man zijn auto stil. Hij stapte uit en ging er te voet vandoor. Een van de agenten zette de achtervolging in, waarop de man hem bekogelde met een fiets en een reclamebord. De agent raakte gewond, maar het lukte wel de verdachte in te halen en aan te houden.

Drugs

De verdachte is een 31-jarige man uit Breda. Hij bleek een rijontzegging te hebben en was vermoedelijk onder de invloed van drugs. De man testte positief bij een speekseltest. Verdovende middelen

In de auto zat ook een bijrijder, een 29-jarige man zonder bekende woon- of verblijfplaats. Die werkte wel goed mee bij de controle. In zijn koffer troffen agenten verdovende middelen aan. Ook hij werd daarop aangehouden. Beide mannen zijn overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet verder onderzoek naar de gevonden drugs en het geweld tegen de agent.