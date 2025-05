Oud-spelers bezorgen NAC pijnlijke nederlaag in eigen huis

NAC Breda is in eigen huis geklopt door PEC Zwolle. Doelpunten van Younes Namli en de oud-NAC'ers Odysseus Velanas en Kaj de Rooij beslisten het duel. Invaller Kacper Kostorz maakte in de extra tijd de 1-3.

De ploeg die als zestiende eindigt in de Eredivisie speelt play-offs om promotie en degradatie. PEC heeft 9 punten meer dan de Tilburgers en bovendien een veel beter doelsaldo.

Lastig

Winnen was voor beide teams dit jaar een moeilijke opdracht. De laatste zege van NAC dateert van 19 januari, PEC boekte in de laatste tien duels één overwinning. NAC kreeg wat kansjes voor rust via Leo Sauer en Sydney van Hooijdonk.

PEC raakte in de rust topscorer Dylan Vente kwijt, die met een blessure in de kleedkamer was achtergebleven. Het moest van anderen komen wat doelpunten betreft. Nadat eerst Dave van den Berg tegen de paal had geschoten, was het aan een individuele actie van Namli te danken dat PEC op voorsprong kwam. Hij trof de verre hoek achter doelman Daniel Bielica.

NAC-trainer Carl Hoefkens wisselde, maar beter werd het niet. Velanas zorgde in de 83e minuut voor de 0-2. De Rooij vergrootte in de slotminuut de frustraties aan Bredase kant. Invaller Kostorz scoorde nog tegen.