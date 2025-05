Verkeersregelaars aangereden tijdens Wings for Life, bestuurder rijdt door

Twee verkeersregelaars zijn zondagmiddag aangereden tijdens het Wings for Life-hardloopevenement in Breda. De automobilist reed na de aanrijding door. Later hield de politie een 27-jarige man uit Zundert aan.

Het incident gebeurde op 16 kilometer van de start, in de Oranjeboomstraat. De verkeersregelaars werden door een opgeroepen ambulance gecontroleerd op verwondingen. Een van de twee moest naar het ziekenhuis. De verkeersregelaar was op dat moment wel aanspreekbaar.

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.