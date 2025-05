Grote politieachtervolging voor man die stopteken negeert en vlucht

Een grote politieachtervolging over de A2, N2 en A67 is zondagmiddag rond half drie geëindigd in de arrestatie van een 44-jarige man uit Duitsland aan de Laan ten Boomen in Lierop. De man negeerde een stopteken en ging er met hoge snelheid vandoor.

Agenten wilden de auto met Duits kenteken controleren op de A2. De man kreeg een stopteken, maar negeerde dit en vluchtte met de auto.