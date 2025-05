Geschoten met alarmpistool bij vechtpartij tussen meerdere mensen

Bij een vechtpartij tussen drie mannen aan de Verlengde Noordkade in Veghel is zondagavond geschoten met een alarmpistool. Dat is een pistool dat lijkt op een echt vuurwapen, maar waar alleen een harde knal uitkomt en geen kogels. Er kunnen wel hulzen uit een alarmpistool komen.

Bij de vechtpartij raakte niemand gewond. Een man is nagekeken in de ambulance, maar bleek volgens een woordvoerder van de politie niet gewond te zijn geraakt. De politie hield de drie mannen staande en ging met hen in gesprek om te achterhalen wat er was gebeurd. De mannen wilden alle drie geen aangifte doen. De politie heeft niemand aangehouden.