Harde knal klinkt bij vechtpartij, schutter gaat ervandoor

Bij een vechtpartij tussen drie mannen aan de Verlengde Noordkade in Veghel is zondagavond rond half acht meerdere keren geschoten met een alarmpistool. Dat is een pistool dat lijkt op een echt vuurwapen, maar waar alleen een harde knal uitkomt en geen kogels. Er kunnen wel hulzen uit een alarmpistool komen.

Schutter al weg

De man die vermoedelijk geschoten heeft, bleek al weg te zijn toen de politie arriveerde. "Maar we weten wie het is. We gaan bij hem langs om te onderzoeken waar het alarmpistool vandaan komt en of we het in beslag kunnen nemen", zegt een woordvoerder van de politie. Dat hangt er volgens haar vanaf of er sprake is van verboden wapenbezit.

Dat het om een alarmpistool gaat, heeft de politie wel kunnen vaststellen aan de hand van het geluid van de knal. Ook kwamen er geen kogels uit het pistool.

Geen aanhoudingen

De politie heeft twee mannen gesproken die bij de vechtpartij betrokken waren. De politie sprak ook met getuigen om te achterhalen wat er aan de hand was. Niemand wilde aangifte doen van de vechtpartij en schietpartij. De politie heeft tot dusver niemand aangehouden.