Brand verwoest schutting, poort en heg, vuur begon wellicht bij E-bike

Een schutting, poort, heg en bomen gingen zondagnacht in vlammen op aan het Dr. Schaepmanplein in Oisterwijk. Rond halfdrie 's nachts werd het vuur ontdekt.

Toen de brandweer aankwam, kwamen de vlammen boven de huizen uit. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat de schade groot is.

E-bike

Volgens de brandweer is de brand zeer waarschijnlijk bij een E-bike begonnen. Van deze fiets was alleen het achterste deel nog over.

De vlammen raakten ook een huis, maar het vuur sloeg niet over.