Automobilist ramt geparkeerde bedrijfsbussen en gaat ervandoor

Een automobilist heeft zondagavond twee geparkeerde bedrijfsbussen geramd. Dit gebeurde rond kwart voor elf aan de Helvoirtseweg in Vught, vlakbij de Nieuwe Heikantstraat.

Enkele voorbijgangers zagen het rammen van de bedrijfsbussen gebeuren. Een van hen ging nog achter de auto aan. Hierbij raakte deze gewond aan zijn been. Hij is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De twee aangereden bussen raakten zwaar beschadigd. De politie heeft diverse getuigeverklaringen opgenomen en heeft de zaak in onderzoek.