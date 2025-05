Joyrider klemgereden na politie-achtervolging, tien eenheden betrokken

Een joyrider is zondagnacht door de politie klemgereden op de Oisterwijksedreef in Haaren. Dit gebeurde na een achtervolging die rond een uur 's nachts begon in het centrum van Tilburg.

Zo'n tien politie-eenheden waren aanwezig bij de aanhouding van de joyrider. De politie stond op de toegangswegen rond Oisterwijk te posten. De auto is zondagnacht naar de rechtmatige eigenaar gebracht. De politie onderzoekt de zaak.