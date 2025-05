Regen van zonnepaneelstukjes kilometers ver verspreid na brand Dongen

Bij de grote brand in de productiehal van Ecco Leather in Dongen zijn deeltjes vrijgekomen van zonnepanelen die in brand zijn gevlogen. Zulk zonnecelfolie en –afval kan gevaarlijk zijn. De deeltjes zijn zelfs zo'n acht kilometer van de plek van de brand gevonden, meldt de brandweer. Omroep Brabant krijgt tientallen mailtjes uit de wijde omgeving.

Boeren in het gebied worden geadviseerd om alle dieren in het gebied tijdelijk op stal te doen en het opgekuilde dierenvoer en drinkbakken goed te inspecteren op mogelijke glasdeeltjes. De delen kun je met beschermende handschoenen oppakken en bij het restafval gooien, meldt de gemeente Dongen. Zonnecelfolie en –afval is niet giftig. "Heb je geen handschoenen? Was dan na het opruimen je handen met warm water en zeep. Dat om te voorkomen dat eventuele splinters op je handen achterblijven. Uiteraard moet je zonnecelfolies niet in je lichaam krijgen. Dit geldt voor mens en dier", meldt de gemeente.

Vanuit het gebied tussen Gilze en Chaam komen meldingen van stukjes zonnepaneel van 20 centimeter groot (foto: familie Van Kuijk).

Deeltjes zijn kilometers ver gevonden

De deeltjes zijn onder meer in Rijen gevonden, in de straat Zaaren en de Stationsstraat. Ook aan de Ringbaan Zuid in Tilburg en vanuit het gebied tussen Gilze en Chaam komen meldingen.

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant legt in een artikel uit wat bewoners verder kunnen doen als ze zich zorgen maken over de deeltjes. Ook in Gilze zijn metingen gedaan. De nabijgelegen vliegbasis Gilze Rijen is op de hoogte gebracht van de brand maar ondervond geen hinder. Verdere gevolgen voor de omgeving worden door de hulpdiensten in kaart gebracht.

