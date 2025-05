Dode bij schietpartij bij boerderij, ook een vrouw gewond

In een boerderij aan de Lamperen in Wanroij is maandagochtend een dode gevallen bij een schietpartij. Een ander slachtoffer, een vrouw, is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Bij de boerderij zit ook een hotel. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk, meldt de politie.

Agenten zijn meegegaan met de vrouw naar het ziekenhuis. De politie doet nog onderzoek in de boerderij en het hotel.

Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.